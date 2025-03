Thesocialpost.it - Villanterio, esplosione in una villetta: paura e macerie ma tutti salvi

Il boato, poi il silenzio spezzato dalle sirene. Una violentaha sconvolto questa mattina la quiete di, piccolo centro della provincia di Pavia, dove unaindipendente è stata sventrata da quella che, secondo le prime ipotesi, sarebbe stata una fuga di gas.Il crollo è avvenuto poco prima delle 11 in una palazzina su più piani di via Donizetti, in una zona residenziale del paese. L’allarme è stato immediato: sul posto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. I primi a essere estratti sono stati un sessantenne, trasportato con ustioni all’ospedale San Matteo di Pavia ma non in pericolo di vita, e tre persone che inizialmente risultavano disperse sotto lesono stati trovati vivi, in stato di forte choc, ma illesi.