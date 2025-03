Juventusnews24.com - Vieira non cambia il suo giudizio su Thiago Motta: «È un ottimo allenatore. Ha fatto un lavoro straordinario a Bologna e sono sicuro di una cosa»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24del Genoa, ha manifestato vicinanza nei confronti dell’exdella Juve,: ecco le sue parole nella conferenza stampa successiva alla gara di ieri Patrickha parlato in conferenza stampa dopo Juve Genoa, valida per la 30ª giornata di Serie A 2024/25. Di seguito riportate le sue dichiarazioni, che hanno menzionato un pensiero su– «Noi allenatori facciamo uncomplicato.haun, oggi haun passo indietro ma non conta. È une lo vedremo subito su una panchina».LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DIPOST JUVE GENOALeggi su Juventusnews24.com