Anteprima24.it - VIDEO/ Vomero, 500 firme contro box interrati piazzetta Durante: “Pronto esposto ambientalista in Procura”

Tempo di lettura: 2 minutiOltre 500il progetto e le carte passate ad un noto studio legale amministrativista, per valutare unalladi Napoli. Stamattina assemblea pubblica in, al, dove è prevista la realizzazione di 64 posti auto. In piazza la rete sociale No Box – Diritto alla città, per manifestare dissenso. “Salgono la preoccupazione e la tensione tra gli abitanti die dintorni” sostengono gli attivisti. Se la prendono con “uno scavo enorme di 4 livelli in uno spazio piccolo circondato da palazzi”.Il Comune di Napoli ha approvato il progetto su suolo pubblico. All’opera manca ancora il permesso a costruire. “Come è possibile che il beneficio di 64 persone veda il sacrificio di centinaia di residenti?” chiedono i No Box.