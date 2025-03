Oasport.it - VIDEO MotoGP, la caduta di Marc Marquez nel GP degli USA

Leggi su Oasport.it

Lo spagnoloè caduto ad Austin nel corso della gara classica del GPUSA: il fratello Alex si è così portato in testa alla classifica generale del Mondiale, salendo a quota 87 punti e scavalcando proprio il fratello, ora secondo a quota 86, ad una lunghezza dal primato.Terza piazza, a soli 12 punti dalla vetta, per Francesco Bagnaia, il quale è salito a quota 75 punti ed ora precede in graduatoria altri due italiani, ovvero Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, rispettivamente quarto a quota 55 e quinto a quota 44.