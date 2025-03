Milanotoday.it - Video Gol Napoli-Milan 2-1, highlights e sintesi

Leggi su Milanotoday.it

si affrontano in una sfida chiave per la classifica: i partenopei puntano ad avvicinarsi all’Inter, mentre i rossoneri cercano punti preziosi per la zona Champions.L’avvio è tutto del, che sblocca il match dopo appena un minuto con Politano, bravo a infilarsi tra le.