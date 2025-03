Lanazione.it - Video e indizi, ecco le piste dell’assalto. Piccole falle nel maxi colpo al portavalori

San Vincenzo (Livorno), 30 marzo 2025 – Professionisti del crimine, ma nonostante un’organizzazione para-militare, qualche sbavatura c’è stata nelda 4 milioni di euro al furgone. Ed è su questeche stanno lavorando i carabinieri del nucleo investigativo di Livorno in collaborazione con le altre forze di polizia. Ieri mattina gli inquirenti sono tornati sulla superstrada (chiusa al traffico la corsia sud) per ulteriori rilievi e raccolta dei bossoli che nella notte non erano visibili. Le perizie balistiche diranno se le armi usate per ila San Vincenzo hanno firmato altri assalti ai furgoniche negli ultimi mesi sono diventati frequenti. banditi A San Vincenzo sono stati sparati venti colpi di fucili da guerra (probabilmente da quel che si capisce dalla immagini Aks, una versione del famoso Kalašnikov) contro i mezzi blindati.