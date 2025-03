Sport.quotidiano.net - Viali: "L’esonero? Non dovete chiedere a me". Ma la società non cambia idea: avanti così

"Se vogliamo analizzare la gara è semplice: il terzo gol ci ha ammazzato. Contro una squadra contro cui non puoi fare errori, ne abbiamo fatti troppi e gli abbiamo agevolato il compito. Sul resto c’è poco da dire, volevamo fare tutt’altra prestazione e strappare assolutamente un risultato positivo anche per i nostri tifosi, per dargli una soddisfazione anche rispetto alla situazione paradossale che stanno e stiamo vivendo, ma purtroppo è andata’. L’abbraccio della squadra al tecnico dopo il gol di Vergara certifica che il gruppo è con lui, ma a questo punto viene da chiedersi se il suo ‘metodo’ sia quello giusto per raddrizzare una barca che sta andando a fondo: "Io oggi sono responsabile di questa squadra e la responsabilità è chiaramente mia, ma sono quindici giorni che si parla solo di questo - risponde - quindi a questo punto credo che questa domanda non vada fatta a me.