Viaggio nella biblioteca dei conservatori

Conserva intatta la sua efficacia iperbolica la risposta di Giuseppe Prezzolini il quale, a chi gli domandava se esistesse in Italia una tradizione conservatrice, rispondeva di no, siccome nel Belpaese nulla vi è da conservare. Al netto della salutare provocazione del padre nobile della ideale società degli apoti (pure autore di un fondamentale Manifesto dei) e facendo strame dei luoghi comuni e delle appropriazioni indebite, occorre al contrario riconoscere la presenza di una ideologia nazional-conservatrice anchecultura italiana, almeno a far data dalla fine del ‘700. Fenomeno non improbabile in una nazione come la nostra, figlia di Machiavelli, storicamente e strutturalmente concreta, realistica, pragmatica. Se lo guardiamo con occhi spassionati e alla luce di certo pensiero (si pensi a un Vittorio Alfieri, all'Ugo Foscolo londinese, a Vincenzo Cuoco, persino a un Giacomo Leopardi le cui pagine «politiche» appaiono sovrapponibili a quelle del padre Monaldo), il canone italiano appare insomma tendenzialmente conservatore o perlomeno antiprogressista per quanto si discosta da ogni forma rivoluzionaria di utopismo palingenetico.