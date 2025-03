Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2025 ore 19:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellacoordinamento sulla Cassia bis direzionevia di baccanello e Castel de' ceveri per incidente fidanzi da su carreggiata lidosta spostiamoci sul grande raccordo anulare in esterna si sta in coda tra Pontina e diramazioneSud mentre sullaFiumicino code per traffico intenso tra Ponte Galeria raccordo in direzioni quest'ultimo sulla A12-civitavecchia 3 km di coda per traffico intenso tra Santa Severa Cerveteri in direzionea causa della carreggiata ridotta per lavori mentre su via Appia un incidente la causa del CUD all'altezza dell'aeroporto di Ciampino in direzionesempre in direzionecode per traffico intenso su via Pontina tra Pomezia e Castelno incolonnamenti Sulla via Ostiense direzioneall'altezza di Ostia Antica tocchiamoci in provincia diincolonnamenti su via Ariana tra Valmontone d'arte nelle due direzioni Anche a causa di un precedente incidente trasporto ferroviario sulla tratta urbana della-civitacastellana-viterbo a causa del grande afflusso in zona moschea diin occasione di Madama sono attivi bus navetta in aggiunta al normale servizio treno tra le stazioni di Flaminio acquacetosa dovrei averne Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione era un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere i tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Astral Spa punto.