Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2025 ore 18:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasul raccordo code interna altezza Flaminia e a seguire tra Casilina e Appia mentre in esterna si sta in coda tra Laurentina e diramazionesud e a seguire tra A24Teramo e Nomentana sulla diramazioneSud si sta in coda per incidente tra Torrenova e accordo in direzione di quest'ultimo mentre sullaFiumicino incolonnamenti altezza raccordo in direzionesempre in direzionesi sta in coda sul tratto Urbano della A24 a causa di un veicolo in panne tra fiorentini e tangenziale est stiamoci sulla A12-civitavecchia code per traffico intenso a causa di lavori e conseguente riduzione di carreggiata in direzioneall'altezza di Cerveteri Ladispoli mentre sulla Cassia bis e permangono incolonnamenti a causa incidente tra via di baccanello e Castel de' ceveri in direzione Prima porta sempre per incidente si sta in coda su via Appia altezza aeroporto di Ciampino in direzioneripercussioni su via dei Laghi per difficoltà di immissione Subiaco code a tratti su via Pontina tra Pomezia e Castelno in direzionementre ad Artena su via Ariana code per traffico intenso tra lo svincolo A1 di Valmontone e via Cardinale Scipione Borghese nelle due direzioni infine trasporto ferroviario sulla tratta urbana della-civitacastellana-viterbo a causa del grande afflusso in zona moschea diin occasione della chiusura del Ramadan sono attivi bus navetta in aggiunta al normale servizio tre Natale stazione di Flaminia Acetosa dovrei averne da Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della