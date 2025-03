Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2025 ore 17:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasul raccordo si sta in coda in carreggiata interna tradiràsud e Appia e a seguire altezza Flaminia mentre in esterna si rallenta tra Laurentina e Tuscolana code per incidente sulla diramazioneSud tra Torrenova e raccordo in direzione di quest'ultimo sempre in direzioneè sempre in coda su via Appia all'altezza dell'aeroporto di Ciampino mentre su via Pontina code per traffico intenso tra Pomezia e Castelno in direzionespostiamoci sulla Cassia bis dove un incidente provoca incolonnamenti tra Formello e Castel de' ceveri in direzionesi transita su carreggiata ridotta mentre sulla diramazionenord traffico intenso tra Settebagni raccordo in direzionesempre in direzionesulla A12Civitavecchia in colonna a causa di lavori si tratta su carreggiata ridotta all'altezza di Cerveteri Ladispoli da Maria Bernini ad Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della