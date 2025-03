Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2025 ore 15:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellacircone regolare sulle principali strade e autostrade dellaad eccezione di code sulla via Flacca all'altezza del comune di Itri dove ti circola su carreggiata ridotta nei due sensi di marcia a causa di incidente Passiamo al trasporto ferroviario circone sospesa traCasilina e Tiburtina realizzazione della fermata Pigneto i treni della linea fl1 OrteFiumicino aeroporto sono limitati alle stazione Ostiense Tiburtina mentre i treni della linea fl3Cesano Viterbo sono limitati aOstiense invece il servizio Leonardo ExpressTermini all'aeroporto di Fiumicino restiamo in tema di trasporto ferroviario sulla tratta urbana della-civitacastellana-viterbo a causa del grande afflusso in zona moschea diin occasione della chiusura del sono attivi bus navetta in aggiunta al normale servizio treno tra le stazioni di Flaminio Acqua Acetosa da venire da Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione era un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito in mobilità Astral Spa punto.