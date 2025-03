Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2025 ore 13:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio dellasul Raccordo Anulare rimosso l'incidente in esterna restano crude tra Flaminia Cassia interna invece traffico intenso concludi da Prenestina a via Appia incidente sull'Aurelia in uscita daCi sono code dal Aurelia Vecchia la massima in direzione di Civitavecchia proseguendo poi per traffico code anche a Palidoro altre cose queste sempre per traffico le troviamo in direzione di Ostia sulla via del mare tra il raccordo è Vitinia e da Dragona ad Ostia Antica code anche sulla Colombo da Mezzocammino ad Acilia e su via dell'aeroporto di Fiumicino da via Portuense al ponte della Scafa in zona Fiumicino molto trafficata anche via Portuense dal lago di Traiano al ponte Due Giugno e proseguendo via Torre Clementina verso Anzio troviamo altre cose sulla Nettunense tra Aprilia e Campo di Carne traffico sostenuto anche verso i castellini sulla Appia è sulla Tuscolana mentre Sud Anagnina è un incidente a creare altezza di via della Cavona quanto a trasporto ferroviario sulla tratta urbana della-civitacastellana-viterbo a causa del grande afflusso in zona moschea diin occasione della chiusura del Ramadan sono ATV bus navetta in aggiunta al normale servizio treno tra le stazioni di Flaminio ed Acqua Acetosa restate sempre aggiornati con il traffico e le notizie di il trasporto pubblico dellascaricando l'app di Astral infomobilità D'Alessio conti e grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Astral Spa campagna di sensibilizzazione promossa dae Astral infomobilità un servizio dellahttps://storage.