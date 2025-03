Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2025 ore 12:25

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio dellafino al 22 di oggi divieto di circone dei mezzi pesanti sulle autostrade attenzione sullaNapoli ai lavori di ripristino urgente della pavimentazione al km 617 Ci troviamo tra Ferentino e d'anagni versoquanto al trasporto pubblico è chiusa la tratta ferroviaria della Capitale traCasilinaTiburtina per i lavori di realizzazione della nuova fermata Pigneto i treni della linea fl1 OrteFiumicino sono limitati alle stazioni Ostiense Tiburtina alle 2 gli utenti dovranno prendere la metro B treni della linea fl3Cesano Viterbo sono limitati aOstiense irregolare invece il servizio Leonardo Express tra termini e l'aeroporto di Fiumicino sulla tratta urbana della-civitacastellana-viterbo a causa del traffico intenso in zona moschea diin occasione della chiusura della Madonna i bus navetta in aggiunta al normale servizio treno sono limitati tra le stazioni di Flamini acquacetosa sarà poi possibile arrivare alla moschea a piedi restate sempre aggiornati con il traffico e le notizie del trasporto pubblico nellao scaricando l'app di Astral infomobilità dare zio conti è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.