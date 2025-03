Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2025 ore 11:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio dellacircone è regolare in queste prime ore della mattina ricordiamo oggi divieto dalle 9 alle 22 di circone dei mezzi pesanti sulle autostrade ain fase di rimozione l'incidente sulla rampa di uscita della Cassia bis dal raccordo anulare in carreggiata esterna al momento ci sono brevi sulla rampa in direzione di Viterbo molti gli eventi nellaquesta mattina Soprattutto quelli sportivi come la mezza maratona di Latina chiuso al transito veicolare il percorso di gara che si snoda tra le strade del centro via Lido strada Litoranea e strada Casilina Sud prestare Dunque attenzione alle deviazioni sul posto quanto a trasporto pubblico chiusa la tratta ferroviaria della Capitale traCasilinaTiburtina per i lavori di realizzazione nuova fermata Pigneto i treni della linea fl1 OrteFiumicino sono limitati alle stazione Ostiense Tiburtina tra le due gli utenti dovranno prendere la metro B I treni della linea fl3Cesano sono limitati aOstiense e regolare invece di servizio Leonardo Express da Termini e l'aeroporto di Fiumicino sulla tratta urbana della-civitacastellana-viterbo sono stati da poco attivati dei bus navetta tra le stazioni di Flaminio e Campi Sportivi in aggiunta al normale servizio treno per il grande afflusso di utenti da e verso la moschea dialla fine del periodo del Ramadan restate sempre aggiornati con traffico le notizie di trasporto pubblico nellascaricando l'app di Astral infomobilità da Alessio Conti è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.