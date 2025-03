Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2025 ore 09:25

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio dellacircone regolare in queste prime ore della mattina segnaliamo solo ala prudenza per chi percorre laFiumicino incidente all'altezza di ANSA del Tevere che crea coda in direzione dell'EUR Andiamo sulle autostrade attenzione alla nebbia A Banchi in A1 tra Ceprano e Colleferro con visibilità a 80 metri sulla A24 nei via Banchi tra Valle del Salto L'Aquila qui con visibilità a 90 metri ricordiamo Inoltre oggi anche il divieto dalle 9 alle 22 di circone dei mezzi pesanti sulle autostrade molti eventi nellaquesta mattina Soprattutto quelli sportivi come la Vertical race agara podistica che si svilupperà tra le vie del Foro Italico tante le chiusure delle strade nella zona modifica anche le linee bus restate sempre aggiornati con il traffico e le notizie di trasporto pubblico nellascaricando l'app di Astral infomobilità da Alessio Conti è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della