Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2025 ore 08:25

Astral infomobilità ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio dellacircone in queste prime ore della mattina scorrevole segnaliamo suprudenza per chi percorre laFiumicino incidente all'altezza di ANSA del Tevere che crea coda in direzione dell'EUR Andiamo sulle autostrade attenzione alla nebbia A Banchi in A1 tra Ceprano e Colleferro con visibilità a 2 metri anche sulla A24 attenzione tra Valle del Salto e L'Aquila qui per visibilità a 90 metri ricordiamo Inoltre oggi anche il divieto dalle 9 alle 22 di circone dei mezzi pesanti sulle autostrade molti gli eventi nellaquesta mattina quelli sportivi Innanzitutto come la regata internazionale ad Anzio con divieti di sosta e transito in Riviera Zanardelli restate sempre aggiornati con il traffico le notizie del trasporto pubblico nellascaricando l'app di Astral infomobilità D'Alessio con te è tutto Grazie per l'attenzione e chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tue monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobil Punto Astral Spa punto.