Via Maqueda, ruba cellulare a turisti cinesi: poco dopo tenta un'altra rapina ma arriva la polizia, preso 17enne

In tutto 313 persone identificate, 62 veicoli controllati, con 11 sanzioni per violazioni del codice della strada, multe per 12 mila euro e l'arresto di un diciassettenne. Sono i numeri relativi alle operazioni effettuate dalle forze dell'ordine nell'ultimo fine settimana, ovvero venerdì e sabato.