Ilgiorno.it - "Via libera alla devastazione del territorio". Tante critiche arrivano da destra

A chiedere per primi di modificare il tracciato della nuova Lecco – Bergamo sono stati i consiglieri del gruppo di minoranza Benecomune e i democratici. A condividere l’istanza sono però in molti, anche a. "Il sindaco leghista di Calolziocorte appare passivamente appiattito sulla posizione del commissario straordinario, lasciandogli devastare ile rovinare il Lavello, uno dei pochi posti belli del paese – sostiene Patrizia Ernani Locatelli – Un sindaco dovrebbe affrontare la questione con passione in difesa del Comune e dei suoi cittadini. Se poi si devono spendere molti soldi, almeno si spendano bene. Sono venuta ad abitare qui nel 2019; la mia casa, la mia vita e i miei amici ora sono qui; dunque io, calolziese di, sto col Comitato".