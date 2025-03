Ilgiorno.it - "Vi vieto di pescare qui". La lettera della Monaca: "Ha paura che trovino i figli del suo peccato"

"Io suor Virginia Maria Leyva Monacha proffessa nel Monastero di Santa Margherita di Monza, per l’hautorità qual ho dal Signor mio Padre don Martin de Leyva, prohibisco che niuna persona ardisca et presuma dinel fiume del Lambro dal ponte che è al principio del giardino delli Reverendi Padri di Santa Maria Carrobiolo sin al confinecasa del Marcellino". Monza, Anno Domini 1596. Comincia così unaautografa vergata da suor Virginia Maria, al secolo Marianna de Leyva. Ladi Monza. Una, conservata in una cassaforte dell’Archivio Storico di Monza, che apparirebbe come una banale prescrizione destinata a sfociare in una “grida“, ma che racchiude in realtà una vicenda oscura e misteriosa, un “cold case” come lo ha definito Gabriele Locatelli, Responsabile dell’Archivio storico del Comune di Monza per contoCooperativa CAeB.