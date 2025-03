Lanazione.it - Vezzano dice ‘no’ alle antenne. Si allarga la protesta contro il piano

(La Spezia), 30 marzo 2025 – Lale5g aavanza e dilaga. Non si placa la rabbia dei cittadini, dopo l’informazione delprodotto dalla Polab nella sala del Comune, e il dissenso manifestato dai molti vezzanesi presenti, sulla quantità dipreventivate. Un “grappolo” l’hanno definito per il centro storico di, sia superiore che inferiore, persino sul palazzo municipale, lascito storico, e tre in progetto per la via Borrotzu di Sarciara. In tutto nove, con la polemica ancora più accesa per il fatto che un impianto di Iliad è già in posa in via della Stazione in un terreno privato, senza che nessuno sapesse nulla. E sul quale, i cittadini che si sono rivolti ai legali, hanno accertato un vizio di procedimento che però, non informati della struttura se non quando hanno visto le ruspe in azione, non possono più far valere, in quanto scaduti i termini per ricorrere al Tar e anche il ricorso al Presidente della Repubblica non è più nei tempi.