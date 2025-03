Sololaroma.it - Verona-Parma, il pronostico di Serie A: pari e patta per la salvezza?

Si sta sviluppando in maniera rapida e frenetica un’importante 30ª giornata diA, con il traguardo di fine stagione che si avvicina sempre di più. Sono due i match che andranno a chiudere il turno nel monday night del 31 marzo, con, in programma alle 18:30 al Bentegodi, ad anticipare Lazio-Torino. Sfidamolto pesante per scaligeri e crociati, accomunati dalla stessa voglia di mantenere la categoria.Padroni di casa reduci dal colpaccio sul campo dell’Udinese, fondamentale per fare un bel balzo in avanti e portarsi a 29 punti, ben 6 in più dell’Empoli terz’ultimo. Quello contro ildunque può risultare quasi un match point per la squadra di Zanetti, che andando a +9 non avrebbe più nulla da temere. Sarebbe un traguardo decisamente importante per un club che ha affrontato momenti molto difficili a livello societario ma che ne è sempre uscito alla grande.