Verona, 19enne si arrampica su un treno merci fermo in stazione e muore folgorato. L'ipotesi di una bravata dopo la notte in discoteca

È salito sul tetto di unalladiPorta Vescovo, ha toccato i cavi dell’alta tensione ed è morto. Questa è la ricostruzione della Polizia Ferroviaria (Polfer) di quanto accaduto a Edoardo Mangano. Il corpo senza vita del ragazzo di 19 anni è stato trovato oggi lungo i binari delladella città scaligera. Gli agenti temono che la tragedia possa essere il frutto di unae la dinamica è ancora in fase di accertamento. Pare che l’incidente sia avvenuto in seguito a una serata che la vittima aveva trascorso in unanelle vicinanze dellacon alcuni amici. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per ilnon c’era più nulla da fare. Le autorità stanno cercando di ricostruire gli ultimi movimenti del giovane e di accertare eventuali responsabilità.