Verona 19enne sale sul tetto di un treno e muore folgorato

Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita nella notte del 29 marzo dopo essere salito suldi unalla stazione di Porta Vescovo a, rimanendoe morendo sul posto. A trovare il corpo della vittima, Edoardo Mangano, gli agenti delle Volanti della Questura dipoco dopo la mezzanotte del 29 marzo., il decesso dopo una serata in discotecaSecondo una prima ricostruzione, ilera andato in una discoteca nei pressi della stazione con degli amici. Al ritorno il gruppo sarebbe salito suldi unmerci nello scalo: lì il giovane avrebbe toccato un cavo rimanendo. I genitori del giovane, non vedendolo tornare a casa, hanno sporto denuncia ma il ragazzo era già stato ritrovato senza vita. Le indagini sono ora affidate alla Polfer: si indaga anche per risalire alle generalità degli amici del giovane.