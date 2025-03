Isaechia.it - Verissimo, nuovo amore per Alessandra Celentano? Rudy Zerbi svela un retroscena: “Ultimamente è felice e sorridente, ecco perché”

Direttamente dallo studio di Amici,sono stati oggi protagonisti di una nuova puntata di. Qui, i due amatissimi professori del talent show hanno in primis parlato di come sta andando quest’anno:Siamo carichi, abbiamo voglia di far vedere i nostri ragazzi di cui siamo molto fieri. Ce li portiamo dall’inizio dell’anno ed è stata una scelta giusta da sempre e la stiamo confermando, siamo molto contenti. Sì mi rivedo un po’ in loro, nei loro momenti di up and down ma i momenti di “no” ti forgiano e ti fanno godere i momento “sì. Quando si parla di giovani hai un po’ in mano la loro vita, noi siamo orgogliosi. Questa è un’esperienza meravigliosa che si porteranno dietro per tutta la vita. A confermare ancheche poi hato a che unin merito agli inizi della sua carriera:Amici ha sfornato tanti talenti, Maria ha dato tanto alla musica italiana con i cantanti.