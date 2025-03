Isaechia.it - Verissimo, le Non è la Rai parlano del loro futuro dopo il Grande Fratello: “Quanto durerà questa luce, un anno o due? E poi?”

Ospiti di una nuova puntata diEleonora Cecere, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi.Le tre ex Non è la Raiaver raccontato iesordi televisivi, aver raccontato l’emozione del tornare all’interno di studi televisivi, hparlato deiabbandoni alin seguito ad alcune esigenze famigliari. La prima a parlare della situazione del padre è stata la Petrarolo:Papà non migliora, la situazione è scura ma la speranza non ci abbandona. È un uomo forte, un motivo di distrazione. In questo momento è in terapia intensiva e non sta benissimo, è forte e speriamo bene. Anche Ilaria ha aggiornato:Anche il mio ha la stessa malattia del papà di Pamela, anche questo ci unisce. Anche lui è un guerriero, è a casa e ha fatto quello che ha potuto. Eleonora invece, haparlato di un brutto avvenimento di quando era agli esordi della sua carriera, quando ha avuto a che fare con uno stalking.