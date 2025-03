Thesocialpost.it - Verissimo, la disperazione di Roby Facchinetti: “Non si meritava questo”

ROMA – “Non si, mi manca tanto”. Con queste parole cariche di emozione,ha ricordato Stefano D’Orazio, lo storico batterista dei Pooh, scomparso il 6 novembre 2020, durante l’intervista a, andata in onda domenica 30 marzo.Il cantautore si è lasciato andare al dolore, rivedendo in studio un video con i momenti più intensi della sua amicizia con Stefano: “Ricordi che rimangono dentro per sempre”, ha detto, con gli occhi lucidi.ha voluto sottolineare l’umanità e il valore dell’amico scomparso: “Non siStefano, per quello che era e per quello che ha rappresentato per noi”.Nel corso della trasmissione,ha rievocato un episodio legato alla canzone ‘Rinascerò rinascerai’, scritta nel 2020 come omaggio a Bergamo, colpita duramente dalla pandemia.