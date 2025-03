Liberoquotidiano.it - "Vergognati!": lo sfregio orribile a Giulia

Recuperata a Verbania la foto diCecchettin portata via dalla Chiesa Parrocchiale San Martino di Saonara, nel padovano. A segnalare il furto era stato lo zio della giovane vittima di omicidio da parte dell'ex fidanzato nel mese di novembre 2023, con un post su Facebook. "Qualcuno ha rubato o nascosto la foto diCecchettin posta sull'altare in chiesa a Saonara. Ci sono telecamere in chiesa. Niente di grave, ma il gesto infastidisce la comunità e la famiglia. Chiunque sia stato è pregato di rimetterla al suo posto e vergognarsi", ha scritto sui social. Appena acquisita la notizia i carabinieri di Legnaro hanno avviato serrate attività d'indagine finalizzate ad acquisire elementi utili per l'identificazione del ladro. La tempestività dell'intervento dei militari della locale stazione e la collaborazione del parroco della chiesa, don Francesco Silvano Monetti, che ha messo a disposizione le immagini di videosorveglianza interne ed esterne della chiesa, hanno consentito di accertare che il furto era stato commesso il 27 marzo scorso alle ore 15:23 da un uomo che poi si era allontanato a bordo di una Fiat Punto.