Primacampania.it - Venticano, piazzale realizzato senza permessi: denunciati imprenditore, tecnico e proprietari

, AVELLINO – I Carabinieri del Nucleo Forestale di Mirabella Eclano, in collaborazione con i militari dell’Arma territoriale, hanno denunciato quattro persone per abusivismo edilizio e concorso in reato. Si tratta di un40enne, un libero professionista e i duedi un fondo agricolo, ritenuti responsabili della realizzazione di opere ediliautorizzazione.Nel dettaglio, i soggetti avrebbero, all’interno di un opificio sito nel territorio comunale di, unin parte in terra battuta e in parte ricoperto con materiale inerte, privo del necessario titolo autorizzativo rilasciato dagli enti competenti.Le irregolarità sono emerse nel corso di attività mirate al contrasto dei reati ambientali nel settore urbanistico ed edilizio. L’intera documentazione è stata trasmessa alla Procura della Repubblica di Avellino, dove i quattro soggetti sono stati deferiti in stato di libertà.