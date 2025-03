Thesocialpost.it - Valanghe in Trentino e Alto Adige: feriti tre scialpinisti, uno è grave

Tragedia sfiorata questa mattina sulle montagne del, dove duedistinte hanno travolto altrettanti gruppi di, provocando il ferimento di tre persone, una delle quali in condizioni gravi.Monte Vioz, Val di Sole: uno scialpinista in gravi condizioniL’allarme è scattato sul monte Vioz, in Val di Sole, dove una valanga ha travolto due. Le squadre del soccorso alpino si sono attivate immediatamente, riuscendo a recuperare i due coinvolti. Uno di loro, il più, è stato elitrasportato all’ospedale di Trento: le sue condizioni destano preoccupazione. L’altro ferito è stato trasportato all’ospedale di Cles, ma non sarebbe in pericolo di vita. In quella zona il bollettinosegnalava rischio moderato sopra i 1900 metri, un’allerta che evidentemente non ha impedito il distacco della massa nevosa.