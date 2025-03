Agi.it - Valanga in Val di Sole in Trentino, gravi due persone

Leggi su Agi.it

AGI - Duesono state travolte da unasul monte Vioz in Val diin. In quella zona l'allerta valanghe è 'moderata' sopra i 1900 metri. Una donna di 51 anni Valdagno in provincia di Vicenza, è ricoverata incondizioni all'ospedale deldopo essere stata travolta dalla. Il secondo scialpinista di 55 anni di Livo inè rimasto ferito e, dopo un primo ricovero all'ospedale di Cles, è stato trasferito al 'Santa Chiara' di Trento. La slavina si è staccata poco sotto la cima, a circa 3.500 metri e ha coinvolto due gruppi di scialpinisti ciascuno impegnati in salita, trascinando tre di loro per circa 400 metri lungo il versante che dà sulla val della Mite. Una terza persona ha riportato delle escoriazioni. Sul posto operatori del Soccorso Alpino della stazione di Campiglio, di Pejo e tre unità cinofile.