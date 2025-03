Lanazione.it - Va in palestra, casa svaligiata. ‘Hanno smurato la cassaforte’

Leggi su Lanazione.it

Follo (La Spezia), 30 marzo 2025 – Tutto in dieci minuti, forse poco di più: il tempo di andare ine vedersi svaligiare lada una banda di gente ’del mestiere’, come dimostrerebbe il modus operandi utilizzato nel furto da oltre 7mila euro di bottino avvenuto l’altra mattina in un’abitazione di via Genova (al confine con il comune di Bolano) dotata di inferriate alle finestre e allarme. Con ogni probabilità un furto pianificato da tempo dalla gang entrata in azione ieri mattina, quando i padroni disono usciti per andare nella vicina. “Ero arrivata inda nemmeno 10 minuti – racconta Maria Luisa Landi, proprietaria della villetta derubata – mi ha chiamato mia sorella per dirmi che amia era scattato l’allarme. Pensavo si trattasse di un guasto, così le ho chiesto di andare a vedere”.