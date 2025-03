Utili in calo per le case farmaceutiche, che ora fuggono dai vaccini Covid e si concentrano sulla lotta al cancro

Leggi su Open.online

Per mesi al centro dellacontro il, il colosso tedesco BioNTech è stato uno dei punti di riferimento nello sviluppo e diffusione dia mRna. A quei tempi c’era l’urgenza di proteggersi da una catena di contagi feroce e inaspettata. Ora invece il bisogno è anche quello di restarecresta dei ricavi. L’ultimo bilancio dell’azienda pioniera della pandemia ha registrato dati al ribasso. La domanda del mercato anticontinua a scendere e a quanto pare la nuova strada da perseguire per molte delle aziendeè quella che punta dritto verso il campo delle terapie oncologiche. Considerati gli elevati casi di tumore in tutto il mondo, una missione di ricerca più necessaria che mai e che a oggi sembra poter rappresentare la nuova strategia finanziaria per diversi colossi del settore.