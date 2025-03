Thesocialpost.it - Usa, aereo precipita su una casa. Terribile incendio

Tragedia aerea in Minnesota. Un piccolo velivolo monomotore, un SOCATA TBM7, si è schiantato nella giornata di sabato contro un’abitazione in una zona residenziale nei pressi di Minneapolis, in Minnesota. A bordo si trovava una sola persona, che ha perso la vita nell’impatto: secondo quanto riferito dalla Federal Aviation Administration, si tratterebbe del pilota.Il velivolo era partito dall’aeroporto internazionale di Des Moines, in Iowa, ed era diretto all’aeroporto di Anoka County-Blaine, a nord della città. Dopo il violento impatto contro una, si sono sviluppate fiamme, ma le autorità locali hanno confermato che nessun residente risulta ferito.Le cause dell’incidente restano sconosciute, mentre sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, agenti federali e squadre per la gestione delle emergenze.