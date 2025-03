Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Gianmarco lascia la registrazione del 30 Marzo 2025: urla e lacrime

La puntata registrata il 30diha messo in luce un momento di forte tensione nel percorso diSteri. Il tronista si èto andare a un bacio appassionato in esterna, ma ha avuto anche un incontro romantico con un altra corteggiatrice. Ha perso il controllo in studio per la mancanza di reazioni, tanto da abbandonare temporaneamente lo studio. Scopriamo nel dettaglio le anticipazioni fornite da Gemma Palagi.anticipazioni,30: il bacio dicon NadiaL’esterna traSteri e Nadia Di Diodato è stata organizzata dal tronista stesso, con tanto di lucine e atmosfera romantica. I due si sonoti andare a un bacio lungo e passionale che ha fatto arrossire entrambi una volta tornati in studio.non ha nascosto che quello con Nadia è stato il bacio che gli è piaciuto di più.