Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, che fine ha fatto Francesco Turco? Le ultime novità

Originario di Carovigno,è stato uno dei protagonisti più iconici del trono over di. Con il suo stile unico e il carattere allegro è riuscito a conquistare non solo dame e cavalieri, ma anche milioni di telespettatori che ancora oggi ricordano le sue scenette con affetto. Ma da tempo ormai non si hanno notizie pubbliche sull’ex volto del programma, e cresce la curiosità attorno a un suo possibile ritorno.: un cavaliere indimenticabile diNel panorama del trono over,si è distinto per la sua simpatia, autenticità e carisma. Ha regalato momenti di leggerezza e ironia che sono rimasti impressi nella memoria collettiva dei telespettatori. I suoi modi di fare e il suo stile di corteggiamento lo hanno reso uno dei volti più amati dagli spettatori e dalla redazione del programma.