Uomini e Donne Alessio Pili Stella avvistato in discoteca con la dama Valentina | il video del bacio appassionato

Tra i protagonisti dell’attuale edizione del trono over dic’è anche il cavaliere, che dopo la storia con Claudia Lenti, ha deciso di rimettersi in gioco all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi, conoscendo diverse dame.In questi mesi, infatti, il cavaliere ha conosciuto laLuana con la quale sembrava stare nascendo un sentimento importante: in puntata, infatti, i due avevano dichiarato di volersi dare l’esclusiva e avevano lasciato intendere di essere andati oltre. Con il passare delle settimane, però,era tornato sui suoi passi, togliendo l’esclusiva allae manifestando un interesse nei confronti dihanno così iniziato una frequentazione, sebbene nell’ultima puntata il cavaliere si è mostrato un po’ infastidito dal fatto che laavesse accettato anche il numero di Giovanni.