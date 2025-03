Ilfattoquotidiano.it - Un’auto falcia cinque moto sulla statale della Gardesana: un ferito grave

Questa mattina, poco dopo le 8, unincidente stradale ha coinvoltociclette lungo la45 bis, laOvest, in provincia di Brescia, all’altezza di Prevalle., proveniente dalla direzione opposta, hato il gruppo diche stava percorrendo la strada in direzione del lago di Garda. L’impatto è avvenuto dopo una galleria in corrispondenza di una curva.Sonoi feriti, uno in condizioni particolarmente gravi: è stato prontamente soccorso dai mezzi di emergenza. In totale, sono state coinvolte noveciclette, di cuihanno riportato danni ingenti. Due dei feriti sono stati trasportati d’urgenza in ospedale grazie all’intervento dell’elisoccorso, mentre altri sono stati curati sul posto.A causa dell’incidente, la45 bis è stata chiusa in entrambe le direzioni per permettere i soccorsi e il ripristinosicurezza.