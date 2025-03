Bergamonews.it - Una vera domenica di primavera con tempo soleggiato e mite

Leggi su Bergamonews.it

Sarà una bellissima giornata di prima, almeno secondo le previsioni del Centro Meteorologico Lombardo.Analisi sinotticaNella giornata odierna una breve parentesi di alta pressione garantirà unsull’intera regione. Da domani una massa d’aria fredda in discesa dal nord Europa verso l’Italia nord orientale causerà un aumento della ventilazione sul nostro territorio e tra martedì e mercoledì un calo dei valori termici.30 marzo 2025Previsto: cieli generalmente sereni ovunque.Temperature: minime in pianura comprese tra 6/10°C. Massime in pianura comprese tra 20/22°C.Venti: deboli generalmente sud occidentali in pianura.Lunedì 31 marzo 2025Previsto: cieli generalmente sereni ovunque.Temperature: minime in pianura superiori ai 10/12°C sui settori occidentali e centro occidentali interessati dai venti di favonio.