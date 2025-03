Sport.quotidiano.net - Una grande Carrarese vince il rimonta col Bari 2-1

Leggi su Sport.quotidiano.net

Carrara, 30 marzo 2025 – Lac’è e con unaprova si mantiene fuori dalla zona retrocessione. Allo stadio dei Marmi lascia il suo scalpo anche il. Primo tempo piuttosto bloccato con le due squadre che finiscono per contenersi bene a vicenda riuscendo a rendersi pericolose soltanto su calci da fermo. Al 20’ Pereiro con un gran punizione sul primo palo costringe Fiorillo al volo plastico. Sul fronte opposto risponde Cicconi che direttamente da corner al 24’ impegna Radunovic che smanaccia fuori. Sempre da angolo al 27’ arriva l’inzuccata di Simic respinta d’istinto da Fiorillo., le foto della partita Il difensore croato è l’uomo in più dei pugliesi che si sgancia in continuazione. E proprio lui al 38’ la sblocca con una girata da centro area su cross da destra di Oliveri deviato.