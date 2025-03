Ilrestodelcarlino.it - “Una donna ha cercato di rapire un bimbo”, allarme al mercato

Ravenna, 30 marzo 2025 – È stato un sabato movimentato, quello di ieri, in piazza Sighinolfi, dove un presunto tentativo di rapimento di un bambino ha scatenato preoccupazione tra i presenti alsettimanale. L’è stato lanciato da una giovane coppia che ha riferito di aver visto, prima delle 11, unavestita di nero, con cappuccio in testa, apparentemente sui sessant’anni e di statura medio-bassa, avvicinarsi a un bambino mentre era con i genitori presso una bancarella. Secondo il loro racconto, laavrebbe afferrato la mano del piccolo e lo avrebbe strattonato, ma il bambino è riuscito a divincolarsi, inducendo la sospetta a fuggire. I testimoni, dopo averdi seguire lasenza successo, si sono avvicinati ai genitori del bambino, i quali tuttavia non si erano accorti di nulla.