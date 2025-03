Ilrestodelcarlino.it - Una domenica blindata, antifascisti contro patrioti. Salta la sfilata della destra

Reggio Emilia, 30 marzo 2025 – Cittàin unapomeriggio ad alta tensione per tre cortei – estremada una parte edall’altra – quasi in concomitanza che vedranno un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine. Alle 18 si terrà “Riprendiamoci Reggio Emilia”, organizzata dalla Rete dei, con i membri di CasaPound e Reggio Emilia Identitaria che saranno in presidio in piazzale Europa e non in piazzale Marconi davanti alla stazione come originariamente previsto. Per motivi di ordine pubblico infatti, la questura ieri ha preferito cambiare la location, così come ha negato la ‘’ in via Turri. Mentre è confermato il programmamanifestazione antifascista promossa da Anpi, istituzioni e sindacati proprio in risposta ai ‘’ – alla quale hanno aderito oltre 150 tra associazioni varie e circolicittà – con ritrovo alle 16.