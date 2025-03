Ilgiorno.it - Un tributo ai Queen per dare una mano alla Casa della Carità

Il rock che fa bene. Un energico e coinvolgente omaggio a Freddie Mercury e compagni per sostenere le attività solidali portate avanti da Seregno. È il concertoaiche si terrà venerdì alle 21 al Teatro San Rocco di via Cavour: sarà uno spettacolo di musica e solidarietà che avrà per protagonisti iAlive. Il gruppo riproporrà le canzoni più belle e conosciutestorica band inglese. Biglietto d’ingresso 22 euro, con l’intero incasso che verrà devoluto in beneficenza, per supportarne le opere. Biglietti in vendita al botteghino del teatro o attraverso il circuito Vivaticket. F.L.