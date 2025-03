Liberoquotidiano.it - "Un terzo mandato?". Colpo di scena, Trump spiazza tutti

Il presidente degli Stati Uniti Donaldha detto di non escludere di cercare unalla Casa Bianca. L'inquilino della Casa Bianca lo ha detto alla emittente NBC News, aggiungendo che "ci sono metodi" per farlo. "Non sto scherzando" ha dettosul tentativo di ricoprire un, anche se c'è una barriera costituzionale che impedisce di continuare a guidare il paese dopo la fine del suo secondoall'inizio del 2029."Ci sono metodi con cui potresti farlo", ha dettonella intervista telefonica con NBC News.Il presidente Usa ha anche detto che "è troppo presto per pensarci". Donaldsi è detto "molto arrabbiato" con Vladimir Putin per aver criticato la credibilità del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che, se dovesse saltare l'accordo "per fermare lo spargimento di sangue in Ucraina" per "colpa della Russia", applicherà "dazi su tutto il petrolio che esce dalla Russia".