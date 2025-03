Lanazione.it - Un segnale inquietante per la Toscana

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 30 marzo 2025 – Ora non ci vengano a dire che si tratta di una semplice coincidenza. Perché la nostra regione è già stata teatro di a ssalti ai portavalori tipo quello di venerdì sera. Pareva di assistere a un videogioco: il commando si è mosso con una sinergia di tempi che la dice lunga sulla preparazione meticolosa. Si tratta di professionisti, dunque esponenti di una criminalità molto ben organizzata, che in un passato recente aveva colpito in Puglia e Sardegna come tipologia di assalto. Quattro milioni di euro destinati alle pensioni sono un bottino che fa gola: erano pronti a tutto, anche a sparare ad altezza uomo. Non lo hanno fatto per il semplice motivo che non ce n’è stato bisogno, ma poteva essere facilmente una strage. Assalto a un furgone portavalori lungo la variante Aurelia, in carreggiata sud, poco dopo l'uscita di San Vincenzo (Livorno), 28 marzo 2025.