Un Posto al Sole Anticipazioni Prossime Storyline: Agata è La Madre di Michele Saviani?

Unal: continuano i misteri intorno ad. Damiano sconvolto da Viola. Gennaro pressa RobertoUnal: continuano i misteri e le ombre intorno adRolando. Niko e Manuela, nuovo litigio in arrivo! Novità in arrivo per Marisa. Viola spezza il cuore di Damiano! Gennaro ha in pugno Roberto!Si aprirà con tante sorprese e colpi di scena il mese di Aprile 2025! LeUnalsulleannunciano momenti imperdibili! Assisteremo a partenze, arrivi e ritorni molto graditi! Marisa sarà al centro della scena con unatutta propria! Intanto, continueranno i misteri intorno alla figura diRolando, mentre Gennaro Gagliotti presserà Roberto riguardo alla proposta riguardante i Cantieri, portando l’imprenditore a litigare fortemente con Marina, determinata a salvare la situazione finanziaria della sua azienda senza l’aiuto del losco Gagliotti.