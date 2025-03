Davidemaggio.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 31 marzo al 4 aprile 2025: Damiano chiede a Viola di andare a convivere

Leggi su Davidemaggio.it

Nelle prossime puntate di Unal, una proposta dispiazza. Nel corso di un pranzo fuori casa, il poliziottoinfatti alla fidanzata dicon lui. Un’idea che fa paura a, che non sa come spiegargli che cosa la blocca dal dire sì. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelleche seguono. Unalè in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay.Unalda lunedì 31a venerdì 4Lunedì 31: Samuel sembra lasciarsi alle spalle l’ossessione per MicaelaValeria si gode il successo del suo piano ai danni di Manuela, Camillo e Jimmy cominciano ad elaborare una teoria investigativa che potrebbe fare luce su quanto accaduto al parco archeologico.