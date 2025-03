Lanazione.it - Un piano per il turismo. Avviato il percorso per lo sviluppo delle strutture ricettive

Il futuro deldi Montignoso ha acceso i motori con l’avvio del procedimento per la redazione del nuovoAttuativo per lovotato nell’ultimo consiglio comunale pochi giorni fa. Unche prevede anche adeguamenti alOperativo e alStrutturale, oltre all’avvio del processo di Valutazione Ambientale Strategica. La pratica passata in consiglio è dunque il primo passo di unper la pianificazione e lodel settore turistico-ricettivo del territorio. Un passo che, assicura l’amministrazione, sarà condiviso con operatori, cittadini e istituzioni. Obiettivo principale è "rafforzare il settore turistico locale attraverso un’offerta più diversificata e innovativa, superando la tradizionale monofunzione balneare e aprendo nuove prospettive per ilcollinare e montano".