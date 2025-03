Ilgiorno.it - Un parco per il militante ucciso. Anche le associazioni dicono no

Arrivala contrarietà delleAnpc e Acli, dopo quella espressa dalla politica di sinistra, sull’intitolazione di unpubblico a Sergio Ramelli. "Esprimiamo profonda preoccupazione per la recente decisione della Giunta di intitolare ildella biblioteca a Sergio Ramelli - si legge in un comunicato dell’Anpc cassanese -. Tale scelta, avvenuta unilateralmente e senza un autentico confronto, contraddice il principio della pace sociale, valore cardine della democrazia e della Costituzione". "Intitolare un luogo simbolico come il giardino della biblioteca - affermano le Acli di Cassano d’Adda - frequentato da giovani e cittadini di ogni sensibilità, a una figura che inevitabilmente richiama una stagione di lacerazioni profonde, senza un percorso di dialogo e condivisione, rischia di alimentare nuove fratture anziché sanarle".