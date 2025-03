Un ‘no’ clamoroso Ballando con le stelle al via il casting | ma la super vip che voleva Milly rifiuta

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dopo l’esperimento con “L’AcchiappaTalenti“,Carlucci avrebbe voluto riproporre quest’anno “Il Cantante Mascherato“. Tuttavia, considerato il grande successo dell’ultima edizione di “con le“, la Rai ha preferito celebrare il ventennale dello storico programma. Per questo motivo, a maggio debutterà “Sognando“, uno spin-off in cui aspiranti nuovi maestri di “con le” si sfideranno davanti alla celebre giuria, rimasta invariata.In un’intervista al Corriere della Sera,Carlucci ha raccontato questa nuova avventura televisiva, anticipando anche qualcosa sulla prossima stagione di “con le”, prevista per ottobre. La conduttrice è infatti già impegnata nella ricerca dei nuovi concorrenti. Tra i nomi già contattati figura Chiara Ferragni, che ha però declinato l’invito.